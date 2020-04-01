Инфицированных коронавирусом в ВСУ нет, в изоляции – 139 военных

Общество
Таисия Слепцова0
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Инфицированных коронавирусом в ВСУ нет, в изоляции – 139 военных

По состоянию на утро 1 апреля в рядах ВСУ случаев заболевания коронавирусом не обнаружено. На изоляции находятся 139 военных.

Об этом сообщает пресс-служба Командование Медицинских сил ВСУ.

«На 07.00 1 апреля в Вооруженных силах Украины случаи заболевания острой респираторной болезнью, вызванной коронавирусом типа COVID-19, не зарегистрированы. В изоляции (в том числе самоизоляции) — 139 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 4 суток — 64 человека», — говорится в сообщении.

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Командование Медицинских сил ВСУ призвало соблюдать правила карантина и личной гигиены.

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По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 10:00 1 апреля в Украине — 669 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 17 летальных (4 за последние сутки), 10 пациентов выздоровели. За сутки было подтверждено 120 новых случаев. Больше всего инфицированных в Черновицкой — 104, Тернопольской — 98, Ивано-Франковской — 64 областях.

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По материалам: ukrinform.ru


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