Кабмин перечислил ежемесячные страховые выплаты пострадавшим на производстве

Общество
Таисия Слепцова0
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Кабмин перечислил ежемесячные страховые выплаты пострадавшим на производстве

Кабинет министров перечислил размер ежемесячных страховых выплат пострадавшим на производстве и лицам, имеющим право на страховые выплаты в случае смерти потерпевшего.

Как сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмигаль в своем Тelegram-канале, соответствующее решение было принято на заседании КМУ в среду.

«Кабмин перечислил размер ежемесячных страховых выплат пострадавшим на производстве и лицам, имеющим право на страховые выплаты в случае смерти потерпевшего. Выполнение этой нормы предусмотрено законодательством. Так, правительство приняло решение установить коэффициент перерасчета с 1 марта 2020 года в размере 1,11», — написал Шмыгаль.

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По его словам, Кабмин также поддержал предложение выделить Минветеранов 26,5 млн грн для выплаты разовой денежной помощи членам семей лиц, которые погибли в АТО, и людям, которые стали лицами с инвалидностью во время участия в указанной операции.

По материалам: ukrinform.ru


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