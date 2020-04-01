Как будут работать рынки во время карантина. Инфографика

Общество
Таисия Слепцова0
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Как будут работать рынки во время карантина. Инфографика

Министерство здравоохранения позволило властям на местах открыть продуктовые рынки во время карантина, но приказало строго соблюдать определенные ограничения.

Как будут работать рынки во время карантина. Инфографика

  • осуществлять торговую деятельность могут только зарегистрированные операторы рынка пищевых продуктов;
  • на 20 квадратных метрах торговой площади может находиться максимум один посетитель;
  • обеспечить возможность покупателям в очередях держать дистанцию не менее 1,5 метра;
  • обеспечить персонал средствами индивидуальной защиты;
  • обеспечить соблюдение противоэпидемических мероприятий;
  • для рынков выходного дня обеспечить расстояние между местами торговли не менее 3 метров.
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По материалам: ukrinform.ru


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