Как будут работать рынки во время карантина. Инфографика
Министерство здравоохранения позволило властям на местах открыть продуктовые рынки во время карантина, но приказало строго соблюдать определенные ограничения.
- осуществлять торговую деятельность могут только зарегистрированные операторы рынка пищевых продуктов;
- на 20 квадратных метрах торговой площади может находиться максимум один посетитель;
- обеспечить возможность покупателям в очередях держать дистанцию не менее 1,5 метра;
- обеспечить персонал средствами индивидуальной защиты;
- обеспечить соблюдение противоэпидемических мероприятий;
- для рынков выходного дня обеспечить расстояние между местами торговли не менее 3 метров.
По материалам: ukrinform.ru
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