Ликвидация СЭС: суд назначил дату заседания

Общество
Таисия Слепцова0
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Ликвидация СЭС: суд назначил дату заседания

Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу об обжаловании ликвидации Кабинетом министров Украины Государственной санитарно-эпидемиологической службы и назначил подготовительное заседание на 21 апреля.

Об этом информирует пресс-служба суда.

«Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу об обжаловании ликвидации правительством Государственной санитарно-эпидемиологической службы. Дело будет рассматриваться по правилам общего искового производства, подготовительное заседание назначено на 21 апреля 2020 года», — говорится в сообщении.

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По мнению истца, ликвидация компетентного органа по вопросам санитарного и эпидемиологического благополучия населения исключает возможность реализации положений Закона Украины «О защите населения от инфекционных болезней», способствует их распространению и нарушает конституционные права граждан на охрану здоровья и жизни, как высшую социальную ценность.

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В пресс-службе напоминают, что иск о признании противоправными и недействительными отдельных пунктов постановления Кабинета министров, которым была ликвидирована Госсанэпидслужба, поступил в суд на прошлой неделе.

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Отмечается, что в иске речь идет о положении п. 2, 3 и 4 постановления КМУ №348 от 29 марта 2017 года «Некоторые вопросы санитарно-эпидемиологической службы».

По материалам: ukrinform.ru


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