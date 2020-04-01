Медики, занятые лечением больных с коронавирусом, получат три оклада — Минздрав

Медицинские работники, занятые лечением больных с коронавирусом, уже за март получат доплату в размере трех должностных окладов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения в Facebook.

"Уже за март медицинские работники Украины, занятые лечением пациентов с лабораторно подтвержденными случаями COVID-19, получат доплату в размере трех должностных окладов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что приказом, подписаным министром здравоохранения Украины Максимом Степановым, определен перечень должностей медицинских работников, которым с марта 2020 года осуществляется доплата:

— экстренный медицинский техник;

— врач-пульмонолог;

— врач-инфекционист;

— врач-патологоанатом;

— врач-эпидемиолог;

— врач-лаборант;

— врач-анестезиолог;

— врач-радиолог;

— врач-бактериолог;

— врач-рентгенолог;

— врач-вирусолог;

— врач общей практики

— семейный врач;

— врач-терапевт

— врач-педиатр;

— врачи других специальностей, непосредственно занятые лечением лабораторно подтвержденных случаев COVID-19;

— сестра медицинская;

— младшая сестра (всех наименований);

— регистратор медицинский;

— сестра-хозяйка;

— водитель.

В соответствии с приказом Минздрава доплаты будут осуществляться в период выполнения мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек, эпидемий и пандемий острой респираторной болезни COVID-19.

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Как сообщалось, в Украине по состоянию на 10.00 среды, 1 апреля, официально подтверждено 669 случаев заражения коронавирусом, из них 17 летальных, 10 пациентов выздоровели.

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По состоянию на утро 1 апреля 2020 года в Центр общественного здоровья Украины поступило 536 сообщений о подозрении на COVID-19.

По материалам: ukrinform.ru