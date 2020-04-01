Медики, занятые лечением больных с коронавирусом, получат три оклада — Минздрав
Медицинские работники, занятые лечением больных с коронавирусом, уже за март получат доплату в размере трех должностных окладов.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения в Facebook.
"Уже за март медицинские работники Украины, занятые лечением пациентов с лабораторно подтвержденными случаями COVID-19, получат доплату в размере трех должностных окладов", — говорится в сообщении.
Отмечается, что приказом, подписаным министром здравоохранения Украины Максимом Степановым, определен перечень должностей медицинских работников, которым с марта 2020 года осуществляется доплата:
— экстренный медицинский техник;
— врач-пульмонолог;
— врач-инфекционист;
— врач-патологоанатом;
— врач-эпидемиолог;
— врач-лаборант;
— врач-анестезиолог;
— врач-радиолог;
— врач-бактериолог;
— врач-рентгенолог;
— врач-вирусолог;
— врач общей практики
— семейный врач;
— врач-терапевт
— врач-педиатр;
— врачи других специальностей, непосредственно занятые лечением лабораторно подтвержденных случаев COVID-19;
— сестра медицинская;
— младшая сестра (всех наименований);
— регистратор медицинский;
— сестра-хозяйка;
— водитель.
В соответствии с приказом Минздрава доплаты будут осуществляться в период выполнения мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек, эпидемий и пандемий острой респираторной болезни COVID-19.
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Как сообщалось, в Украине по состоянию на 10.00 среды, 1 апреля, официально подтверждено 669 случаев заражения коронавирусом, из них 17 летальных, 10 пациентов выздоровели.
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По состоянию на утро 1 апреля 2020 года в Центр общественного здоровья Украины поступило 536 сообщений о подозрении на COVID-19.
По материалам: ukrinform.ru