Непростое, но взвешенное решение – «председатель» Федерации профсоюзов «ЛНР» рассказал о новом запрете для работников «республики»

Общество
Ольга Гергелюк0
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В так называемой, «ЛНР» приняли решение запретить проведение первомайского парада трудовых коллективов. В Федерации профсоюзов «республики» заявили, что данное решение было принято, «чтобы не допустить массового распространения коронавирусной инфекции».

"ЛНР"
«ЛНР». Фото — regnum.ru

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на портал DonPress.

Об отмене первомайского парада для работников «республики» рассказал «председатель» Федерации профсоюзов «ЛНР» Олег Якимов. По словам Якимова, Федерация профсоюза «республики» была вынуждена пойти на данные меры в связи с пандемией коронавирусной инфекции в мире . Якимов заявил, что в этом году в «республике» не будет празднования «государственного праздника Весны и Труда». По его словам, было принято решение вместо «парада трудовых коллективов, провести мероприятия на локальном уровне». Таким образом, запрет на проведение парада, лишь  оградит работников от лишних контактов.

«Федерация Профсоюзов «ЛНР» приняла непростое, но взвешенное решение», — заявил Якимов.

Стоить отметить, что «власти ЛНР» на днях сообщили о первом случае заражения коронавирусом.

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Ранее мы сообщали, что карантин в «ЛНР» становится жестче. 

 

 

 


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