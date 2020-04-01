Карантин в «ЛНР» становится жестче: в «республике» появились новые ограничения

В так называемой, «ЛНР» приняли решение с 1 апреля ввести дополнительные ограничения для жителей «республики» в связи с угрозой распространения коронавируса. «Власти» «республики» заявили, что в целях недопущения распространения коронавируса будет приостановлена регистрация браков.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на портал DonPress.

«Власти», так называемой «ЛНР» ввели новые ограничения в связи с пандемией коронавируса. С 1 апреля в «республике» приостановлена регистрация браков. Кроме того, «чрезвычайно санитарно-противоэпидемическая комиссия» «республики» приняла решение остановить на время пандемии работу нотариусов, а также приостановить прием документов органами регистрации прав на недвижимое имущество.

Кроме того, в «республике» работники предприятий ЖКХ временно не будут сверять с населением показания счетчиков электроэнергии.

Стоить отметить, что на днях «власти ЛНР» официально объявили о первом подтвержденном случае заражения коронавирусом.

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