Общественное радио начинает вещание еще в 13 городах

Общественное радио расширяет дальше свою FM-сеть в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба вещателя.

"С 1 апреля каналы Общественного радио UA: Украинское радио, UA: Радио Проминь и UA: Радио Культура начинают FM-вещание в целом еще в 13 городах Украины", — говорится в сообщении.

Как отмечается, UA: Украинское радио отныне говорит в таких городах: Токмак (Запорожская обл.) — 90,2 FM; Попельня (Житомирская обл.) — 89,9 FM; Добровеличковка (Кировоградская обл.) — 90,7 FM; Зачепиловка (Харьковская обл.) — 103,7 FM.

UA: Радио Проминь: Винница — 100,3 FM; Запорожье — 106,2 FM; Полтава — 100,0 FM; Ривне — 103,0 FM; Дубровица (Ривненская обл.) — 99,5 FM; Заречное (Ривненская обл.) — 104,9 FM; Купянск (Харьковская обл.) — 98,9 FM.

UA: Радио Культура: Николаев — 100,1 FM; Полтава — 89,5 FM.

"Общественное радио активно осваивает новые частоты, формируя самую масштабную в Украине FM-сеть. Наша цель — чтобы как можно больше украинцев получили доступ к качественному радиоконтенту. Именно теперь, когда Украина борется с эпидемией COVID-19, ценность объективной правдивой информации становится очевидной. Мы не манипулируем фактами и не отстаиваем ничьих интересов, кроме интересов гражданского общества. Мы информируем, объясняем и помогаем найти равновесие", — прокомментировал член правления UA: Общественное вещание, ответственный за платформу радио, Дмитрий Хоркин.

Читайте также: Россияне блокируют украинское FM-вещание на северный Крым

На Общественном напомнили, что UA: Украинское радио — самая большая FM-сеть Украины. Она охватывает более 190 FM-частот.

FM-сеть UA: Радио Проминь на протяжении последних пяти лет увеличилась в пять раз. Сейчас это 63 FM-частоты в 24 областях Украины.

FM-сеть UA: Радио Культура выросла в три раза — до 49 FM-частот в 23 областях Украины.

По материалам: ukrinform.ru