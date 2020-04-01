Работа медучреждений, задействованных в борьбе с COVID-19, будет оплачиваться по спецтарифам

Работа медицинских учреждений, задействованных в борьбе с распространением коронавирусной инфекции и лечением больных COVID-19, будет оплачиваться по специальному тарифу.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения в Telegram.

"Национальная служба здоровья Украины предусмотрела специальный тариф для оплаты работы учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь больным COVID-19", — говорится в сообщении.

В Минздраве напомнили, что с 1 апреля система здравоохранения в Украине работает в другом режиме — начался второй этап медицинской реформы.

Как сообщал Укринформ, 11 марта правительство приняло постановление об установлении с 12 марта на всей территории Украины карантина, запрещено посещение учебных заведений ее соискателями; проведение всех массовых мероприятий, в которых участвуют более 200 человек, кроме мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Читайте также: На Кировоградщине зафиксировали еще два случая коронавируса

Впоследствии карантин был продлен до 24 апреля.

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 10:00 1 апреля в Украине 669 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 17 летальных (4 за последние сутки), 10 пациентов выздоровели. За сутки было подтверждено 120 новых случаев. Больше всего инфицированных в Черновицкой — 104, Тернопольской — 98, Ивано-Франковской — 64 областях.

По материалам: ukrinform.ru