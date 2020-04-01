Самоизоляция по-королевски: король Таиланда спрятался от коронавируса в Альпах с 20 любовницами

С целью отгородиться от коронавируса Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн забронировал для себя и свиты целый отель в немецкой части Альп.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на censor.net.ua.

И, хотя курорт фактически был закрыт из-за пандемии, но для правителя Таиланда выдали специальное разрешение.

У 67-летнего короля 4 официальные супруги, однако неизвестно, сопровождают они его, или нет. Однако, по информации СМИ, вместе с монархом прибыли 20 наложниц, которые будут ублажать его в самоизоляции, а также многочисленные слуги.

Интересно то, что из многочисленной свиты короля 119 человек не были допущены в отель по причине обнаружения у них признаков коронавируса.

Перед тем как поселиться в отеле, тайский монарх почти месяц путешествовал со свитой по Германии и Швейцарии. Возможно в это время многие его подданные и заразились.

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