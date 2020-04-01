В январе в Украине от гриппа и пневмонии умерли более 600 человек — Госстат

В январе 2020 года от гриппа и пневмонии в Украине умер 621 человек, что на 27,7% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Об этом свидетельствуют данные о количестве умерших от отдельных болезней органов дыхания в 2019 году и январе 2020 года, предоставленные на запрос Укринформа в Государственной службе статистики.

Так, по данным Госстата, количество умерших от гриппа и пневмонии в январе 2020 года составило 621 человек. В 2019 году от этих болезней в Украине в январе умерли 908 человек.

В первый месяц этого года больше всего таких случаев было зафиксировано в Днепропетровской области — 59, в Киеве — 58, в Запорожской — 57, В Харьковской — 48.

Наименьшее количество смертей от гриппа и пневмонии в первый месяц года было зафиксировано в Ивано-Франковской области — 4, а также в Сумской, Черкасской и Черновицкой областях — по 9 соответственно.

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Для сравнения, в январе 2019 года самая высокая смертность от гриппа и пневмонии была зафиксирована в Киеве — 99 человек, в Днепропетровской области — 88, в Запорожской — 71, в Харьковской — 66, в Донецкой — 66, в Черниговской — 55, в Киевской — 54.

Таким образом, например, в Киеве и Киевской области в январе 2019 года от гриппа и пневмонии умерли 143 человека против 92 человек в январе 2020 года.

При этом, как свидетельствуют данные Госкомстата за 2019 год, смертность от пневмонии преобладала над смертностью от гриппа в 111 раз.

Так, в прошлом году в ряде регионов не зафиксировано ни одной смерти от гриппа. В частности, это Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Закарпатская, Киевская, Луганская, Николаевская, Тернопольская, Херсонская и Черновицкая области.

Больше всего в 2019 году от гриппа умерли во Львовской области — 14 человек, Кировоградской — 10, в Черниговской области — 8 человек, в Киеве — 3.

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В тоже время смертность от пневмонии в течение прошлого года фиксировалась во всех без исключения регионах Украины. Больше всего в Киеве — 656 человек, в Днепропетровской области — 532 человека, в Донецкой — 503, в Харьковской — 604, в Запорожской — 454, в Киевской — 389, во Львовской — 357, в Одесской — 242, в Черниговской — 207.

Меньше жизней в 2019 году пневмония унесла в Ивано-Франковской области — 56, Тернопольской — 88.

В остальных регионах смертность от пневмонии в течение прошлого года в среднем колебалась от 100 до 200 человек.

Как сообщалось, с 12 марта в Украине введен карантин в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

По состоянию на утро 1 апреля в Украине подтверждены 669 случаев заболевания коронавирусной болезни COVID-19. Умерли от этой болезни 17 человек.

По материалам: ukrinform.ru