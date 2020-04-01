В Киев прибыл самолет из Китая с очередной партией медицинского груза

В международный аэропорт «Борисполь» в среду, 1 апреля, прилетел самолет с гуманитарной помощью Китая для Украины с медицинскими наборами, необходимыми для борьбы с COVID-19.

Об этом сообщается на Правительственном портале.

"Сегодня в международный аэропорт "Борисполь" прилетел самолет с гуманитарной помощью Китая для Украины с медицинскими наборами, которые сейчас критически важны для борьбы с коронавирусной болезнью COVID-19 в государстве", — говорится в сообщении.

При получении гуманитарной помощи заместитель министра здравоохранения Украины Андрей Семиволос отметил, что "для нас очень важна поддержка со стороны Китая, поскольку благодаря полученному опыту мы имеем возможность не заниматься изобретением велосипеда, а быстро применять проверенные методы".

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Как сообщалось, накануне, 31 марта, Украина также получила от Китая очередной медицинский груз, который включал ПЦР-тесты, медицинские маски и другие средства защиты.

По материалам: ukrinform.ru