В Киеве разоблачили интернет-агитаторов, распространявших фейки о коронавирусе за деньги РФ

Служба безопасности Украины в Киеве разоблачила и прекратила деятельность группы интернет-агитаторов, которые за деньги с РФ распространяли в украинском сегменте Facebook фейковый контент о COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

«Оперативники спецслужбы установили, что двое злоумышленников выполняли заказы из России на публикацию ложной информации о распространении коронавируса. Их целью было возникновение паники, дискредитация действий власти и дестабилизация общественно-политической ситуации в Украине. Для популяризации фейков о COVID-19 они активно использовали сеть бот-аккаунтов, недостоверную информацию целенаправленно брали из запрещенных российских соцсетей. Задачи ставились заказчиками через закрытую группу «ВКонтакте», где интернет-агитаторы отчитывались и о проделанной работе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вознаграждение за противоправную деятельность поступало из кошельков электронных платежных систем РФ с максимальной анонимизацией заказчиков.

Нынче разоблаченные жители Киева признали свою вину, предоставили доступ к аккаунтам в закрытых сообществах и способствуют выявлению лиц «кураторов».

Продолжаются безотлагательные меры для установления как непосредственных заказчиков, так и других возможных сообщников интернет-агитаторов.

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Как сообщалось, за период действия карантина Служба безопасности Украины в целом обнаружила 81 человека, которые распространяли фейки о коронавирусе, из них — 6 интернет-агитаторов, действовавших по заданию российской стороны.

По материалам: ukrinform.ru