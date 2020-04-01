В Минобороны отрицают блокирование работы Проектного офиса реформ

Информация о блокировании руководством Министерства обороны работы Проектного офиса реформ ведомства не соответствует действительности.

Переселение его в здание Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ связано с пребыванием там всех служб, с которыми членам Проектного офиса необходимо взаимодействовать по направлениям реформирования, заявила во время брифинга пресс-секретарь Минобороны Светлана Павловская.

«Вчера в социальных сетях заинтересованными кругами распространялась информация якобы о притеснениях Проектного офиса реформ Министерства обороны Украины, что не соответствует действительности», — подчеркнула Павловская.

В Минобороны напомнили, что Проектный офис реформ является совещательно-консультативным органом, а реформированием оборонной сфере занимается Комитет реформ Минобороны и ВСУ, который был введен указом Президента в 2016 году на выполнение решения СНБО. Председателем Комитета реформ является министр обороны. В Комитет входят 5 подкомитетов и 26 рабочих групп по направлениям реформирования.

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«Группа Проектного офиса является элементом деятельности Комитета как консультативный орган и, согласно регламенту, должна собираться раз в месяц для обсуждения деятельности по направлениям. За последние полгода Проектный офис ни разу не собирался», — подчеркнула Павловская.

Она также отметила, что Проектный офис перенесен из помещения Минобороны Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ для взаимодействия всех служб, которые занимаются различными направлениями реформы.

В то же время она обвинила работников Проектного офиса в ненадлежащем исполнении трудовой дисциплины.

«Согласно приказу начальника Центра обеспечения служебной деятельности Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных сил, была проведена проверка выполнения распорядка дня и распорядка работы работниками Центра. Выяснилось, что гражданские эксперты, которые являются членами Проектного офиса, просто не ходят на работу», — сообщила пресс-секретарь, добавив, что некоторым гражданским экспертам в связи с этим объявлен выговор.

Она также сообщила, что трое экспертов «вообще уволились по собственному желанию».

В Минобороны призвали действующих гражданских экспертов Проектного офиса заняться непосредственно деятельностью, которую они объявили для себя приоритетной.

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Как сообщалось, 31 марта руководитель Проектного офиса реформ МОУ Олеся Фаворская заявила, что работа Офиса фактически заблокирована. В частности, по ее словам, с 16 марта 2020 года Проектному офиса реформ по поручению госсекретаря Минобороны предписано освободить используемое до сих пор помещение и переместиться в другой военный городок. Следующим шагом стало сокращение отдела гражданских экспертов Центра обеспечения служебной деятельности Министерства обороны и Генерального штаба ВСУ, большинство работников которого составляли члены Проектного офиса реформ (команда реформы оборонных закупок, команда реформы системы питания), сказала она. По словам Фаворской, с 26 марта 2020 года все пропуска экспертов Проектного офиса в Минобороны и Генштаб были заблокированы и, как следствие, окончательно заблокирована возможность работы над проектами по военной реформе, поскольку лишены возможности участвовать в рабочих совещаниях, согласовывать вопросы, получать корреспонденцию, работать и коммуницировать с подразделениями Минобороны и Генштаба.

По словам Фаворской, по состоянию на 30 марта 2020 года Проектным офисом реформ не было получено никакой официальной информации относительно причин лишения права доступа и лиц, которые приняли такое решение.

Проектный офис реформам обратился к министру обороны с официальным письмом за разъяснениями.

Фото: mil.gov.ua

По материалам: ukrinform.ru