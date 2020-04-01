В МВД рассказали, когда в Украине наступит пик заболевания на коронавирус

По словам заместителя главы МВД Антона Геращенко, самое тяжелое время нас будет ждать в середине апреля.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на «finance.ua«.

«По нашим расчетам, пик эпидемии в Украине припадет на 15-25 апреля. Именно поэтому мы говорим о возможном продлении карантина до середины мая. Ведь единая цель карантина — это остановить эпидемию, когда каждый больной может заразить 3-4 людей ещё до установления диагноза. По статистике, эпидемия остановиться тогда, когда такой больной до выявления вируса никого не заразит».

Антон Геращенко также отметил, что эффективность карантина определяется двумя условиями — тестированием и самоизоляцией:

«Китай, Сингапур, Таиланд смогли остановить эпидемию. Мы знаем, что Китаю для этого понадобилось 2,5 месяца с момента установления первого заболевшего. Но для этого также нужна сознательность граждан. Люди должны понимать, что сейчас отвечают не только за себя, но и за других жителей страны. Без правильного понимания ситуации мы будем долго оставаться на карантине и терять всё больше людей».

Напомним, ранее Аваков заявил, что карантин в Украине могут продлить до середины мая.