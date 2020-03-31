Карантин в Украине может длиться до середины мая — Аваков

Министр МВД напомнил, что в Украине пока действует карантин до 24 апреля. Но если брать опыт других стран, то карантин может продлиться два месяца.

Глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что карантин в стране может действовать два месяца — то есть, до 12 мая.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на «24 канал«.

По словам Авакова, если до 24 апреля ситуация с распространением коронавируса в Украине не улучшиться, то ограничения придется продлить как минимум до 12 мая:

«Сейчас мы продолжили карантин до 24 апреля… Но, посмотрим. Возможно, придется сидеть два месяца на карантине, как и всей Европе. Это как минимум».

Напомним, ранее мы писали, что Кличко анонсировал уголовное производство за нарушение карантина в столице.