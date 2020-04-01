В ОБСЕ призвали правительство Украины не сокращать бюджет Общественного

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал правительство Украины не сокращать бюджет Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте ОБСЕ.

"Я призываю украинскую власть срочно изучить и найти эффективные решения для сохранения бюджета НСТУ и миссии общественного вещателя", — заявил Дезир.

Читайте также: Кабмин предусмотрел для Общественного финансирование в 1,2 миллиарда – Шмыгаль

Представитель ОБСЕ отметил, что в условиях нынешнего кризиса COVID-19 общественный вещатель "играет незаменимую роль в предоставлении надежной информации населению, информировании о пандемии и борьбе с неправдивой информацией".

"Сейчас не время рисковать экономической устойчивостью общественных медиа", — подытожил Дезир.

Читайте также: ЕС и пять стран призвали Кабмин обеспечить финансирование Общественного

Как сообщалось, Общественный вещатель ранее призвал Кабмин не урезать ему 480 млн грн расходов во время пересмотра госбюджета.

В частности, отмечалось, что бюджет Национальной общественной телерадиокомпании Украины в 2020 году должен был бы составить 1 миллиард 711 миллионов 516 тысяч гривен, а уменьшение бюджета Общественного еще на почти 480 миллионов, а также уплата телерадиокомпанией государственного долга перед компанией "Евроньюс" в сумме около 350 миллионов приведет к уменьшению финансирования на 830 миллионов гривен.

По материалам: ukrinform.ru