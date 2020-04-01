В Украине количество больных с коронавирусом возросло до 669

В Украине по состоянию на 10.00 среды, 1 апреля, официально подтверждено 699 случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщает Минздрав в Facebook.

«По данным ЦОС, по состоянию на 10:00 1 апреля в Украине 669 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 17 летальных, 10 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 120 новых случаев», — говорится в сообщении.

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Сейчас коронавирусная болезнь выявлена:

— Винницкая область — 49 случаев;

— Волынская область — 7 случаев;

— Днепропетровская область — 9 случаев;

— Донецкая область — 6 случаев;

— ️Житомирская область — 5 случаев;

— ️Закарпатская область — 1 случай;

— ️Запорожская область — 13 случаев;

— ️Ивано-Франковская область — 64 случая;

— ️Кировоградская область — 6 случаев;

— ️м. Киев — 134 случая;

— ️Киевская область — 57 случаев;

— ️Львовская область — 6 случаев;

— ️Луганская область — 3 случая;

— ️Одесская область — 12 случаев;

— ️Полтавская область — 2 случая;

— ️Ривненская область — 15 случаев;

— ️Сумская область — 19 случаев;

— ️Тернопольская область — 98 случаев;

— ️Харьковская область — 1 случай;

— ️Херсонская область — 1 случай;

— ️Хмельницкая область — 3 случая;

— ️Черновицкая область — 104 случая;

— ️Черкасская область — 52 случая;

— ️Черниговская область — 2 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Исследования проводились в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины, а также областных лабораториях. По состоянию на утро 1 апреля 2020 года в Центр поступило 536 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 3178 сообщений о подозрении на COVID-19, отметили в Минздраве.

По материалам: ukrinform.ru