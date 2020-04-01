В Украине уже 794 случая коронавируса, 20 смертей

В Украине зафиксировано 794 случая коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщает Телеграмм-канал Минздрава "Коронавирус_инфо".

"По данным ЦОС, по состоянию на 22:00 1 апреля в Украине 794 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случая COVID-19", — говорится в сообщении.

Всего в Украине зафиксировано 20 летальных случаев от COVID-19.

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13 человек уже выздоровели — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме, отмечают в Минздраве.

По материалам: ukrinform.ru