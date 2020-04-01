В Украине за неделю — больше 150 тысяч больных ОРВИ

За прошедшую неделю (23-29.03.2020) ОРВИ заболели 151 369 человек, из них 41,3% — дети.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

"За прошедшую неделю (23-29.03.2020) ОРВИ заболели 151 369 человек, из них 41,3% — дети. По результатам лабораторного исследования методом ПЦР в 2 из 19 образцов материалов определены вирусы гриппа: оба — типа А(Н1)pdm09. За неделю получено сообщение о 2 летальных случаях в результате гриппа, что подтверждено методом ПЦР (с начала эпидемического сезона — 70); ни один умерший не был привит против гриппа", — говорится в сообщении.

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Отмечается, что интенсивный показатель заболеваемости составил 395,9 на 100 000 населения, что на 17% меньше эпидемического порога по Украине. В стране зафиксировано региональное географическое распространение гриппа.

По материалам: ukrinform.ru