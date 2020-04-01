В Украине запустили образовательный проект для защиты детей в интернете

Общество
Таисия Слепцова0
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В Украине запустили образовательный проект для защиты детей в интернете

Команда образовательного проекта #stop_sexтинг, Киевстар, уполномоченный Президента Украины по правам ребенка и Министерство цифровой трансформации Украины создали учебный сервис для взрослых и детей — #stop_sexтинг.

Об этом сообщается на странице проекта в Facebook.

"Образовательный проект #stop_sexтинг совместно с лидером телеком-отрасли — компанией Kyivstar, Уполномоченным Президента Украины по правам ребенка Николаем Кулебой и Министерством цифровой трансформации Украины создали учебный формат для взрослых и детей", — говорится в сообщении.

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Отмечается, что серия видео на канале StopSextingUkraine  посвящена вопросам защиты в Интернете — от того, как обезопасить ребенка от просмотра порнографии и регулировать его время в онлайн, до того, как действовать, если откровенный контент стал объектом распространения.

Как сообщалось, в Украине запустили портал и информкампанию о разъяснении секс-рисков для детей в Интернете.

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По материалам: ukrinform.ru


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