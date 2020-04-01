«Всеукраинская школа онлайн»: Елена Зеленская приняла участие в съемках телеурока

Супруга Президента Елена Зеленская приняла участие в подготовке телевизионного формата урока по украинскому языку для учащихся пятых классов в рамках национального проекта дистанционного обучения на период карантина «Всеукраинская школа онлайн».

Об этом сообщается на сайте Президента.

Отмечается, что инициированный главой государства проект «Всеукраинская школа онлайн» стартует в понедельник, 6 апреля, и имеет целью предоставление доступа к качественным знаниям для учащихся средних и старших классов на всей территории страны.

Ученики с пятого по одиннадцатый класс смогут дистанционно изучать 11 предметов. Каждое утро с понедельника по пятницу видеоуроки будут транслировать 11 украинских телеканалов. Записи можно будет посмотреть на официальных сайтах Министерства образования и науки Украины в Facebook и YouTube. Над разработкой онлайн-занятий работала команда из 40 киевских педагогов, которые на время проекта станут учителями для всей Украины.

Во время съемок дистанционного урока первая леди обратилась к родителям с просьбой следить за расписанием и стимулировать своих детей присоединяться к познавательным эфирам.

«Карантин — это необходимая мера для здоровья и безопасности каждого из нас. И я еще раз прошу украинцев соблюдать его правила и оставаться дома. Но карантин — это не каникулы. И он не должен помешать доступу наших школьников к качественным знаниям. Поэтому смотрим «Всеукраинскую школу онлайн» и продолжаем оставаться дома с пользой», — призвала украинцев Елена Зеленская.

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Как сообщалось, в рамках проекта "Всеукраинская школа онлайн" для учащихся 5-11 классов в эфирах украинских телеканалов будут проводить уроки по 11 предметам.

В частности, каждое утро в 10:00 с понедельника по пятницу уроки будут транслировать украинские телеканалы:

— для 5-го класса — Плюсплюс и "112 Украина";

— 6-го класса — ZOOM и NewsOne;

— 7-го класса — ZIK;

— 8-го класса — Индиго и УНИАН;

— 9-го класса — Рада и UA: Культура;

— 10-го класса — UA: Перший;

— 11-го класса — М1.

Уроки можно будет посмотреть на официальных сайтах Министерства образования и науки Украины в Facebook и YouTube.

Фото: president.gov.ua

По материалам: ukrinform.ru