Высший совет правосудия заявляет о дефиците масок и антисептиков в судах

Судебные учреждения Украины констатируют проблемы с обеспечением их средствами защиты от COVID-19, в частности, медицинскими масками, респираторами, антисептиками.

Об этом информируют в Высшем совете правосудия.

«Согласно информации Государственной судебной администрации Украины, поступившей по запросу Высшего совета правосудия, судебные учреждения Украины сообщают о ненадлежащем состоянии обеспечения средствами защиты от острой респираторной болезни COVID-19 (коронавирус SARC-CoV-2), в частности об ощутимом дефиците бесконтактных термометров, медицинских масок, медицинских респираторов, антисептиков», — говорится в сообщении.

Как отмечается, по состоянию на 27 марта 2020 года сложилась критическая ситуация с обеспечением судов медицинскими масками, о чем сообщили суды почти всех регионов.

В частности, об уровне обеспечения медицинскими масками сообщили суды Харьковской (состояние обеспечения — 9%), Закарпатской (19%), Полтавской (35%), Житомирской (57%), Тернопольской (60%), Ивано-Франковской (65%), Киевской (72%), Черновицкой (78%) областей.

Также неравномерно обеспечены суды и бесконтактными термометрами от 3% (Запорожская область) до 96% (Сумская область).

В то же время, по информации ГСА, почти все судебные учреждения обеспечены кварцевыми лампами, за исключением Волынской (95%), Кировоградской (88%) и Донецкой (96%) областей.

Также в ВСП напоминают, что ГСА не осуществлялись централизованные закупки средств защиты и дезинфекции из-за отсутствия средств на соответствующие текущие расходы, решение этих вопросов фактически возложено на территориальные управления ГСА Украины, апелляционные, специализированные суды и т.п.

Кроме того, как отмечается, «известно о нередких случаях, когда средства защиты закупались за счет судей или сотрудников аппаратов судов».

Как сообщалось, 26 марта ВСП принял обращение к Верховной Раде и Кабинету министров относительно критической ситуации с финансовым обеспечением судов, других органов и учреждений системы правосудия.

В обращении отмечается, что в связи с пандемией коронавируса судам как органам государственной власти, работа которых не может быть приостановлена, необходимо выделить дополнительные средства в объеме 154,9 млн грн на приобретение средств защиты и дезинфекции, которые сегодня невозможно закупить вследствие существенного дефицита расходов.

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В ВСП надеются, что проблема дефицита текущих расходов на обеспечение осуществления судопроизводства местными и апелляционными судами, в частности для принятия мер, направленных на противодействие распространению коронавирусной инфекции, будет решена изменениями в закон «О Государственном бюджете Украины на 2020 год».

В Украине по состоянию на утро 1 апреля 669 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 17 летальных (4 за последние сутки), 10 пациентов выздоровели. За сутки были подтверждены 120 новых случаев. Больше всего инфицированных в Черновицкой — 104, Тернопольской — 98, Ивано-Франковской — 64 областях.

По материалам: ukrinform.ru