У Зеленского обсудили возможность развертывания мобильных госпиталей

В Украине могут развернуть сеть мобильных госпиталей для пациентов с коронавирусной инфекцией.

Об этом говорилось в среду на селекторном совещании под председательством Президента Украины Владимира Зеленского по борьбе с распространением коронавируса, сообщает пресс-служба главы государства.

"В ходе совещания также обсудили возможность развертывания мобильных госпиталей. Четыре такие заведения уже работают в зоне проведения операции Объединенных сил", — говорится в сообщении.

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Как сообщалось, по данным Минздрава, в Украине по состоянию на утро 1 апреля 669 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 17 летальных, 10 пациентов выздоровели. За сутки были зафиксированы 120 новых случаев.

По материалам: ukrinform.ru