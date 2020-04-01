Украинская фармкомпания начала разрабатывать лекарства от коронавируса

Научно-производственная фирма «Микрохим», которая традиционно специализировалась на выпуске кардиологических препаратов, приступила к разработке первого отечественного средства для лечения коронавируса.

Об этом сообщила сегодня пресс-служба компании.

«В частности, научные подразделения компании начали разработку генерической копии противовирусного препарата «Avigan», известного также под такими торговыми названиями, как «Фавипиравир» и Т-705. Оригинальный препарат был разработан в Японии в 2014 году, в 2015 году прошел третью фазу клинических испытаний в США. При этом он был опробован во время эпидемии в Ухане и разрешен к экспериментальному применению в Италии против COVID-19», — говорится в сообщении.

В руководстве компании считают, что за относительно короткий срок Украина способна создать собственную генерическую базу препаратов, которые не будут ни в чем уступать по эффективности и безопасности оригинальным препаратам для лечения коронавируса.

«Для воссоздания и подтверждения биоэквивалентности украинского препарата от COVID-19 потребуется определенное время. Но в случае производства препаратов отечественными фармкомпаниями, мы можем рассчитывать на более благоприятное разрешение ситуации, чем при варианте поставок иностранными фирмами», — подчеркнул генеральный директор «Микрохим» Игорь Погромский.

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«На финишную прямую — выпуск и первые поставки готового препарата, «Микрохим» планирует выйти в течение полугода, что является случаем, беспрецедентным для нашей страны. Однако коллектив компании готов перейти на усиленный режим работы в это нелегкое для всех нас время», — заявили в «Микрохиме».

Как сообщалось, по данным Минздрава, в Украине по состоянию на утро 1 апреля 669 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 17 летальных, 10 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 120 новых случаев.

По материалам: ukrinform.ru