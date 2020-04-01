Украинские медики получат бонусы от мобильных операторов

Украинские медики получат бонусы от трех мобильных операторов: lifecell, Киевстар и Vodafone Украины.

Об этом Министерство цифровой трансформации Украины сообщает на своем Telegram-канале.

"Очередная антивирусная инициатива мобильных операторов — украинские медики получат бонусы на свои счета", — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в lifecell дадут медикам 20 ГБ интернета и 1500 минут для звонков на городские и мобильные по Украине. Для этого врачами надо заполнить форму на сайте оператора или набирать *440*3#.

Для абонентов Киевстар, объясняют в Минцифры, дадут 150 бонусов (1 бонус = 1 грн). Они действуют в течение 30 дней с момента начисления, их можно использовать для звонков и SMS по Украине, а также для пользования Интернетом и оплаты пакета услуг. Для этого врачам необходимо, позвонив с номера, который внесен в реестр, оставить заявку по номеру 477*103.

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А пользователям Vodafone, сообщают в Минцифры, дадут 10 ГБ интернета и 1000 минут на звонки и безлимитный доступ к социальным сетям и мессенджерам. Чтобы воспользоваться предложением, необходимо отправить SMS на номер 7777 или заполнить заявку на сайте. Начисление бонусов у всех трех операторов произойдет в течение пяти рабочих дней — после проверки и подтверждения предоставленных в заявке данных.

Как сообщалось, два мобильных оператора освободили от оплаты звонки на государственные номера с информацией о коронавирусе.

По материалам: ukrinform.ru