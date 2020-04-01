Украинские телеканалы будут транслировать пасхальные богослужения из Ватикана

Украинские телеканалы будут транслировать пасхальные богослужения под руководством Святейшего Отца Папы Франциска, а также богослужения в латинском обряде из Киева.

Об этом сообщает Религиозно-информационная служба Украины.

"Католическое телевидение EWTN" и телеканалы "UA: Первый" и "5 канал" в сотрудничестве с Католическим Медиа-Центром будут транслировать в прямом эфире пасхальные богослужения под руководством Святейшего Отца Папы Франциска, а также богослужения в латинском обряде из Киева", — говорится в сообщении.

Отмечается, что 12 апреля на Пасху в 09:30 будет Святая Месса из храма св. Александра РКЦ в Киеве (трансляция — "EWTN", "UA: Первый", "5 канал"), 10:00 — Святая Месса из храма св. Александра РКЦ (трансляция — "EWTN"), 12:00 — Месса под руководством Папы Франциска в Ватикане (трансляция — "EWTN", "UA: Первый", "5 канал"), 13:00 — Пасхальное послание Папы и благословение «Urbi et Orbi» (трансляция — "EWTN", "UA: Первый", "5 канал").

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Пасха в 2020 году приходится на 19 апреля. В то же время христиане западного обряда в этом году празднуют 12 апреля.

Как сообщал Укринформ, с 12 марта в Украине ввели карантин в учебных заведениях и ряд других мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19. С 25 марта чрезвычайную ситуацию ввели по всей Украине. Карантин продлили до 24 апреля.

По материалам: ukrinform.ru