Услугой е-Малятко можно будет воспользоваться и на карантине — Минцифры

Центры предоставления административных услуг и во время карантина смогут предоставлять услугу е-Малятко.

Об этом Министерство цифровой трансформации Украины сообщает на своем Telegram-канале.

"е-Малятко входит в перечень неотложных услуг, которые будут предоставляться в ЦПАУ во время карантина… Если е-Малятко не работает в вашем городе, вы можете обратиться в ЦПАУ, чтобы зарегистрировать рождение ребенка и оформить выплаты на него", — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что перед визитом в ЦПАУ стоит позвонить туда и узнать, каковы часы приема во время карантина.

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Как сообщалось, е-Малятко – это комплексный сервис в Украине, который объединяет 10 услуг, связанных с рождением ребенка, в одну.

Впервые услуга е-Малятко запустилась в начале января в Харькове. Эта комплексная услуга призвана сэкономить время молодых родителей.

По материалам: ukrinform.ru