За груз с медсредствами отвечают председатели ОГА и мэры — Зеленский

Все грузы с медицинскими средствами, тестами и средствами индивидуальной защиты, поступающие в Украину, равномерно распределяются между регионами, где ответственность за них несут руководители областных государственных администраций и мэры городов.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в видеообращении.

"Подчеркну, что и этот, и все предыдущие грузы равномерно распределяются и отправляются в каждый регион Украины. Подчеркиваю, что по прибытии — и мэры, и главы ОГА несут ответственность за судьбу грузов. Все, что поступило в область, вы обязаны полностью и бесперебойно передавать в местные больницы и аптеки", — подчеркнул Зеленский.

Он напомнил, что в Киев прибыл очередной груз из Китая, который доставил несколько десятков тысяч респираторов, столько же костюмов защиты, 300 000 экспресс-текстов, а также 40 000 пар защитных очков.

По словам главы государства, такого количества очков хватит, чтобы обеспечить каждого украинского врача, который сегодня препятствует коронавирусу.

"Подчеркиваю, что на местах эти очки должны быть распределены именно среди медицинских работников, а не среди родственников или друзей", — подчеркнул Президент.

Также он рассказал, что отдельной доставкой уже прибыли в Украину 100 000 тестов ПЦР.

Кроме того, Зеленский отметил, что из Женевы доставлен гуманитарный груз от Международного Комитета Красного Креста.

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Как сообщалось, в Украине по состоянию на 10.00 среды, 1 апреля, официально подтверждено 669 случаев заражения коронавирусом, из них 17 летальных, 10 пациентов выздоровели.

По состоянию на утро 1 апреля 2020 года в Центр общественного здоровья Украины поступило 536 сообщений о подозрении на COVID-19.

По материалам: ukrinform.ru