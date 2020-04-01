Зеленский предостерегает украинцев: Шашлыки могут вылезти боком

Президент Владимир Зеленский в который раз призвал украинцев оставаться дома во время карантина, подчеркнув, что пляжи у них никто не украдет, парки никуда не исчезнут, а шашлыки могут "вылезть боком".

Об этом он сказал в видеообращении.

"Дорогие граждане! Продолжаем сохранять спокойствие и холодную голову. Продолжаем оставаться дома! Я еще раз прошу вас повзрослеть! Знаете, есть известный факт, как после аварии на Чернобыльской АЭС власти собирали людей на первомайскую демонстрацию. Никто тогда не боялся, потому что «радиация невидима». Так вот, коронавирус тоже невидимый", — подчеркнул Президент.

В то же время он отметил, что сейчас никто никого никуда не собирает, а напротив — просят людей оставаться дома.

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"Пляжи — никто не украдет и песок вагонами не вывезет. Парки никуда не исчезнут. Прогулки — подождут. А шашлыки могут вылезти, простите, боком. Осознайте все это", — призвал Глава государства.

При этом он добавил, что украинцы обязательно выстоят, и мы все вместе отметим общую победу на площадях, в парках, на пикниках и пляжах, но напомнил, что этой победы надо дождаться.

Как сообщалось, по данным Минздрава, в Украине по состоянию на утро 1 апреля 669 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 17 — летальных, 10 пациентов выздоровели. За сутки были зафиксированы 120 новых случаев.

По материалам: ukrinform.ru