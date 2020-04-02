Коронавирус в Европе: в 95% смертельных случаев умирали люди старше 60 лет

Такой статистикой располагают во Всемирной организации охраны здоровья. При этом, эксперты ВООЗ подчеркивают, что и молодым людям не стоит пренебрежительно относиться к пандемии.

Так, согласно данным главы Европейского офиса ВООЗ Ханса Клюге, в 95% летальных исходов от коронавируса в Европе, умирали люди которым больше 60 лет.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на «Прямой«.

В частности, из 95% половина умерших вообще имели более 80 лет, отметил Клюге. Но такая статистика смертности не должна успокаивать людей младше этого возраста, подчеркнул эксперт:

«Молодое поколение думает, что их вирус не коснется. Но это заблуждение. От 10% до 15% людей младше 50 лет, заболевшие COVID-19, имеют среднею или тяжелую степень заболевания».

Клюге добавил, что тяжелые случаи COVID-19 есть и у подростков, и у людей старше 20 лет:

«Многие их них нуждались в усердном уходе и лечении, а некоторые, к сожалению, не смогли вылечиться».

По данным эксперта ВООЗ, более 80% умерших от коронавируса имели как минимум одно сопутствующее хроническое заболевание. Например, сердечно-сосудистые заболевания, гипертонию, диабет и тому подобное.

Напомним, ранее мы писали, что вы мире уже более 900 тысяч заболевших коронавирусом.