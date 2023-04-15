Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на заявление представителей Одесского городского совета.

Там сообщили о том, что за прошлую неделю в Одессе было зарегистрировано 186 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса. Это свидетельствует о том, что показатели распространения COVID-19 в городе активно возрастает, так как ещё на прошлой неделе данный показатель был ниже на целых 69%.

Помимо этого сообщается, что за это время выздоровели 333 пациента, в свою очередь на стационарном лечении сейчас пребывает 52 пациента, в которых подтвержден COVID-19. В то же время, в детской больнице всего лишь три пациента, которые болеют на коронавирус.

Стоит также отметить, что дома, на стационарном лечении в Одессе сейчас пребывает 341 пациент, болеющий на COVID-19.

Кроме того, в этом году в Одессе было подтверждено 1862 случая заболевания COVID-19, выздоровели за 2023 год 1810 пациентов.

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