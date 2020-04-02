Президент: Круглосуточно стараемся решать вопрос с защитой медиков

Власть круглосуточно пытается решать вопросы по обеспечению средствами защиты медиков.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сказал в своем обращении к соотечественникам, которое транслировалось в Facebook.

«Я хочу в очередной раз поблагодарить наших украинских медиков. Знаю, как вам сейчас нелегко. Знаю, что есть определенные проблемы с обеспечением. Круглосуточно мы стараемся решить все эти вопросы. Хочу сейчас, не только как Президент, но и просто по-человечески сказать вам: спасибо. За то, что вы делаете. За то, что держитесь», — сказал Зеленский.

Он напомнил о том, что 1 апреля состоялось заседание правительства, на котором принято несколько важных решений. «Благодарю за поддержку инициативы о ежемесячной доплате в размере 500 гривень людям старше восьмидесяти лет. Понимаем, что это не идеал, но людям станет хоть немножечко легче», — добавил Президент.

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Как сообщалось, в Украине по состоянию на 10.00 среды, 1 апреля, официально подтверждено 669 случаев заражения коронавирусом, из них 17 летальных, 10 пациентов выздоровели

По состоянию на утро 1 апреля 2020 года в Центр общественного здоровья Украины поступило 536 сообщений о подозрении на COVID-19.

Фото: president.gov.ua

По материалам: ukrinform.ru