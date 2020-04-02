Россия может не выдержать двойной удар: Путин признал ситуацию катастрофической

Президент России Владимир Путин в среду провел совещание с членами правительства, на котором обсудил ту критическую ситуацию, которая сложилось в Российской Федерации из-за эпидемии коронавируса и падения цен на нефть.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на politeka.net.

Глава Кремля озвучил проблемы, которые резко подкосили Россию. По словам президента, пандемия коронавируса и небывалое падение цен на нефть привело к катастрофе.

«Ситуация непростая. У нас двойной удар. Падение очень значительное, серьезное, глубокое», – признал Владимир Путин.

Дело в том, что накануне цена российской нефти Urals в очередной раз упала и составила 10,54 доллара за баррель, вернувшись к ценам 1999 года.

Путин подчеркнул, что нефть является главным экспортным продуктом России, а теперь ее приходится продавать ниже себестоимости с огромными убытками.

Интересно отметить, что Россия сама спровоцировала такое падение цен, отказавшись от сделки с ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи. Затем последовал конфликт с Саудовской Аравией, которая начала постепенно вытеснять российских экспортеров с рынка Европы.

Получается, в Кремле просчитались и не спрогнозировали последствия отказа, и теперь вынуждены пожинать горькие плоды.

Ранее сообщалось о том, что Илон Маск сделал беспрецедентное предложение по борьбе с коронавирусом.