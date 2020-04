Илон Маск включился в борьбу с распространением коронавируса: предложение миллиардера беспрецедентно

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск выступил с предложением бесплатно разослать по больницам нашей планеты аппаратов искусственной вентиляции легких, необходимых для спасения тяжелых пациентов с COVID-19.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на hvylya.net.

Об этом бизнесмен написал в своем Twitter.

«У нас есть дополнительные одобренные FDA аппараты для вентиляции. Доставим в больницы по всему миру в регионах доставки Тесла», — написал он, отметив, что сами устройства и доставка будут бесплатными.

При этом Маск выдвигает требование, чтобы оборудование сразу доставлялось непосредственно в лечебные учреждения, а не на склады.

Маск уже передал ранее более 1000 аппаратов ИВЛ штату Калифорния.

Теперь такие магнаты автомобильного производства как Ford Motor Co, General Motors Co и Tesla Inc получили необходимые разрешения на производство аппаратов ИВЛ и другого медоборудования, что должно помочь в решении проблемы дефицита.

Стало известно, что к Илону Маску обратилась экс-министр здравоохранения Украины Уляна Супрун, разместив свою просьбу непосредственно в комментариях к посту в Twitter.

«Я — Уляна Супрун, экс-министр здравоохранения Украины. Украина остро нуждается в вентиляторах. В наших отделениях интенсивной терапии только 3,5 тыс. вентиляторов, а население Украины составляет 37 млн человек. Пожалуйста, помогите нам!», — написала Супрун.

