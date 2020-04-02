СБУ пришла с обысками в клинику Пальчевского «Евролаб»

Как объяснили в Службе безопасности, обыски связанны с тем, что в данной частной клинике скрывали информацию о заболевших коронавирусом.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на пресс-службу СБУ.

«Главным следственным управлением СБУ проводится расследования по факту возможных нарушений совершенными ООО «Евролаб». Их незаконные действия были направленны на распространение эпидемии коронавируса в стране и причинение вреда здоровью населения Украины».

Как подчеркнули в СБУ, речь идет об умышленном сокрытии от МОЗ Украины информации о зараженных коронавирусом людях, которые сдавали тесты в ООО «Евролаб».

В связи с этим, 1 апреля 2020 года, сотрудники СБУ, в соответствии с решением суда, провели обыски в клинике, чтобы установить все факты нарушения:

«В ходе обысков были найдены и изъяты важные документы для следствия. Вскоре, вместе со специалистами МОЗ документы будут обработаны. По результатам обработки будут приняты дальнейшие процессуальные решения».

Напомним, ранее мы писали, что клиника Пальчевского скрывала позитивные результаты на коронавирус.