Только 50% заболевших коронавирусом в Украине госпитализированы — МОЗ
В украинском минздраве подчеркнули, что лишь половина зараженных COVID-19 в Украине нуждаются в круглосуточном наблюдении врачей. У остальных легкая форма заболевания и они успешно лечатся дома.
Об этом пишет «НБН» ссылаясь на Telegram «Коронавирус_инфо«.
«Из 804 случаев коронавируса в больницы госпитализированы почти 50% заболевших. Одного пациента пришлось подключать к ИВЛ».
Как уточнили в МОЗ, в больницах находятся 398 заражённых, а все остальные лечатся дома:
«Среди госпитализированных мы имеем 20 детей и 26 медиков».
Напомним, ранее мы сообщали о ситуации с коронавирусом в Украине и мире.
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