Только 50% заболевших коронавирусом в Украине госпитализированы — МОЗ

В украинском минздраве подчеркнули, что лишь половина зараженных COVID-19 в Украине нуждаются в круглосуточном наблюдении врачей. У остальных легкая форма заболевания и они успешно лечатся дома.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на Telegram «Коронавирус_инфо«.

«Из 804 случаев коронавируса в больницы госпитализированы почти 50% заболевших. Одного пациента пришлось подключать к ИВЛ».

Как уточнили в МОЗ, в больницах находятся 398 заражённых, а все остальные лечатся дома:

«Среди госпитализированных мы имеем 20 детей и 26 медиков».

Напомним, ранее мы сообщали о ситуации с коронавирусом в Украине и мире.