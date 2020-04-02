Верх некомпетентности: во время пандемии коронавируса «министерство образования» «ДНР» подвергает опасности преподавателей и учителей

СМИ на оккупированных территориях сообщают о том, что в так называемой «ДНР» преподаватели и учителя обязаны ходить на работу в прежнем режиме. Кроме того, работники образования при приходе на работу в специальном журнале должны указать время прихода и ухода на работу и поставить подпись.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на независимое издание DonPress.

Несмотря на пандемию коронавируса «министерство образования» «ДНР» принуждает учителей и преподавателей ходить на работу. Известно, что педагоги ежедневно с 8.00 до 16.00 должны находиться на своих рабочих местах. При приходе на работу педагог должен записать в журнал время своего прихода на работу, а также показатель температуры тела и поставить свою подпись. Стоить отметить, что большинство трудовых коллективов находятся в небольших кабинетах. Таким образом, «министерство образования» «республики» нарушает карантинные меры и подвергает опасности здоровье и жизни учителей и преподавателей.

«Педагоги должны каждый день приходить на работу. Итоговые данные будут влиять на зарплату сотрудников», — сообщают местные СМИ.

СМИ на оккупированных территориях пишут о том, что неясно, с какой целью принято данное решение. Ведь на работе большинство педагогов не могут проводить дистанционное обучение из-за отсутствия технических средств.

Кроме того, педагоги просят «министра образования» «республики» Михаилу Кушакову решить этот вопрос, ведь каждый час, проведенный на работе в таких условиях, подвергает опасности здоровье и жизни педагогов.

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