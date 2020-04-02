Если есть, что обналичить, то лучше поспешить – жители ОРДЛО в соцсетях пишут о новой проблеме в «Л/ДНР»

Общество
Ольга Гергелюк0
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Жители временно оккупированной территории Донбасса в социальных сетях жалуются на новую проблему. Жители ОРДЛО сообщают, что в «республиках» очень трудно обналичить деньги.

"ЛДНР"
«ЛДНР». Фото — Lb.ua

Об этом сообщил портал DonPress, сославшись на социальные сети, передает НБН.

Жители оккупированных Донецкой и Луганской областей сообщают, что в «республиках» появилась новая проблема – они не могут обналичить денежные средства. По их словам, пункты обмена валют работают, а вот пункты обналичивания  денежных средств – нет.

«С сегодняшнего дня в «Л/ДНР» будет закрыто все, кроме гастрономических магазинов. Неизвестно, что будет с валютными операциями. Если есть, что обналичить, то лучше поспешить», — пишут пользователи социальных сетей.

Стоить отметить, что «власти», так называемой «ДНР» заявили, что в «республике» на данный момент не нужно вводить режим чрезвычайного положения.

Ранее  мы сообщали, что блогер сообщил, когда в «ДНР» начнутся тотальные проверки. 

 

 


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