Для военных создали Информационный центр по вопросам COVID-19

Для личного состава Министерства обороны и Вооруженных сил Украины на базе Украинской военно-медицинской академии создан Информационный центр, где можно получить информацию по вопросам профилактики, диагностики и лечения COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Командование Медицинских сил ВСУ.

«С целью информирования военнослужащих и работников Министерства обороны и Вооруженных сил Украины по вопросам профилактики диагностики и лечения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, по адресу г. Киев, ул. Московская 45/1, на базе Украинской военно-медицинской академии создан Информационный центр. Телефон дежурного 044-280-01-43», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что на веб-сайте академии создан информационный портал, где ежедневно обновляется информация из официальных источников по коронавирусу.

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Как сообщал Укринформ, по состоянию на утро 3 апреля в Вооруженных силах Украины обнаружены два больных COVID-19, на изоляции находятся 137 человек.

По материалам: ukrinform.ru