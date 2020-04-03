Фейковый чиновник ОП «продавал» за $200 тысяч должность в госагентстве

Нацполиция совместно с ГБР задержали двух мошенников, которые пообещали бывшему директору лесхоза решить вопрос о его назначении на руководящую должность Гослесагентства за 200 тысяч долларов.

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

«Оперативники Департамента стратегических расследований Нацполиции, следователи теруправления ГБР, расположенного в г. Киев, под процессуальным руководством прокуратуры Киевской области разоблачили двух лиц: за определенное вознаграждение они обещали гражданам, в том числе предпринимателям и должностным лицам, решить их проблемные "вопросы". При этом один из них всегда представлялся уполномоченным от руководителя Офиса Президента Украины или руководства правоохранительных и силовых ведомств. Его статусы зависели от того, какой сферы деятельности касался «вопрос», требующий решения», — говорится в сообщении.

Проведенным комплексом следственно-оперативных мероприятий установлено, что злоумышленники пообещали бывшему директору лесхоза решить вопрос о его назначении на руководящую должность Гослесагентства. Кроме того, гарантировали уладить ситуацию его непривлечения к ответственности по результатам проведения аудиторской проверки госпредприятия, где он был руководителем.

Свои «услуги» оценили в 200 тысяч долларов США: за каждый «вопрос» — по 100 тысяч долларов.

Отмечается, что в среду, 2 апреля, двух злоумышленников задержали. При этом одного из них — возле гостиницы в центре столицы непосредственно при получении 100 тысяч долларов США.

Решается вопрос о сообщение им о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

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Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Фото: npu.gov.ua

По материалам: ukrinform.ru