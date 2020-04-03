Кабмин определил, кто подлежит обязательной обсервации

Кабинет министров Украины определил круг лиц, которые подлежат обязательной госпитализации в обсерваторах на 14 дней.

Об этом говорится в постановлении правительства № 255 от 2 апреля.

Так, правительство установило, что обязательной госпитализации в обсерваторах (изоляторах), которые определяются областными, Киевской городской государственными администрациями, подлежат лица, заявившие о добровольной госпитализации в обсерваторе (изоляторе) в связи с невозможностью соблюдения требований самоизоляции; лица, дважды нарушившие условия самоизоляции, кроме лиц, определенных абзацем четвертым пункта 4 этого постановления.

Кроме того, обязательной госпитализации в обсерватораах (изоляторах) подлежат лица, у которых был контакт с больными или имеют признаки инфицирования COVID-19 и отказываются от медицинского обследования по направлению лечащего врача.

Также лица, осуществляющие пересечение государственной границы, кроме лиц, являющихся сотрудниками дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членов их семей; водителей и членов экипажа грузовых транспортных средств, членов экипажей воздушных и морских, речных судов, членов поездных и локомотивных бригад, если нет оснований полагать, что они были в контакте с больным COVID-19 лицом.

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Согласно постановлению, обязательной госпитализации в обсерваторах (изоляторах) подлежат лица, которые въезжают с временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республики Крым и г. Севастополя через контрольные пункты въезда на временно оккупированную территорию и выезда из нее, кроме сотрудников Миссии Международного комитета Красного Креста, сотрудников аккредитованных в Украине дипломатических миссий, в том числе тех, которые проводят мониторинг ситуации и доставку гуманитарной помощи населению, проживающему на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республике Крым и г. Севастополе, если нет оснований полагать, что они были в контакте с больным COVID-19 лицом.

В документе отмечается, что перечень лиц, являющихся сотрудниками дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств международных организаций в Украине, лиц, принадлежащих к дипломатическому корпусу, аккредитованному в Украине, других заинтересованных лиц международных организаций, которые не подлежат обязательной госпитализации в обсерваторах (изоляторах), определяется Министерством иностранных дел.

Согласно документу, срок обсервации составляет 14 дней.

Также отмечается, что дети, не достигшие 12 лет, подлежат госпитализации в обсерваторе (изоляторе) вместе с одним из родителей, усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей, родителей-воспитателей, других лиц в соответствии с законом.

Госпитализация в обсерваторах и/или изоляторах упомянутых выше лиц обеспечивается в пределах компетенции Министерства инфраструктуры, Министерством развития громад и территорий и Министерством здравоохранения.

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Лицо, имеющее признаки заболевания COVID-19, подлежит обязательному медицинскому осмотру, по результатам которого может быть направлено ​​на самоизоляцию.

Кроме того, правительство обязало Минцифры разработать электронный сервис для мониторинга соблюдения самоизоляции и обсервации лиц.

"Министерству цифровой трансформации до 5 апреля 2020 г. разработать электронный сервис с использованием мобильного приложения Единого государственного вебпортала электронных услуг для возможности проведения мониторинга соблюдения самоизоляции и/или обсервации (изоляции) лицами, указанными в пунктах 4 и 5 настоящего постановления, при наличии согласия соответствующего лица", — говорится в документе.

Согласно постановлению, порядок информационного взаимодействия Единого государственного вебпортала электронных услуг, информационных систем Министерства внутренних дел и Национальной полиции, информационных систем Министерства здравоохранения и государственного учреждения "Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины", которые имеют необходимые для проведения указанного мониторинга данные, устанавливается Министерством цифровой трансформации и держателем соответствующей информационной системы.

Как сообщалось, 25 марта Кабинет министров Украины ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны и продолжил карантин до 24 апреля.

По материалам: ukrinform.ru