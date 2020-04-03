Кабмин запретил ходить по улицам больше, чем по двое

Правительство приняло решение о запрете ходить по улицам больше, чем по двое человек, за исключением тех, кто сопровождает детей.

Об этом сообщил в обращении Премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Мы приняли постановление, которым запрещается передвигаться по улицам больше, чем по два человека, за исключением лиц, сопровождающих детей", — сказал он.

Как сообщал Укринформ, правительство 3 апреля утвердило список дополнительных ограничений во время карантина.

В Украине с 12 марта до 24 апреля действуют ограничительные меры из-за пандемии коронавируса.

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По состоянию на 10:00 3 апреля в Украине 942 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 23 летальных, 19 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 138 новых случаев инфицирования.

По материалам: ukrinform.ru