Кабмин запретил ходить по улицам больше, чем по двое
Правительство приняло решение о запрете ходить по улицам больше, чем по двое человек, за исключением тех, кто сопровождает детей.
Об этом сообщил в обращении Премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Мы приняли постановление, которым запрещается передвигаться по улицам больше, чем по два человека, за исключением лиц, сопровождающих детей", — сказал он.
Как сообщал Укринформ, правительство 3 апреля утвердило список дополнительных ограничений во время карантина.
В Украине с 12 марта до 24 апреля действуют ограничительные меры из-за пандемии коронавируса.
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По состоянию на 10:00 3 апреля в Украине 942 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 23 летальных, 19 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 138 новых случаев инфицирования.
По материалам: ukrinform.ru