Как противодействовать коронавирусу: Минздрав и Минкульт дали рекомендации на языках нацменьшинств

Министерство здравоохранения совместно с Министерством культуры выпустили рекомендации по противодействию коронавирусу на других языках.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Отмечается, что коммуникационная команда "Коронавирус инфо" адаптировала базовые рекомендации по карантину на языках национальных меньшинств, проживающих на территории страны.

Читайте также: Нон-стоп во время карантина: Рожкова рассказала, как работает Нацбанк

Сейчас инфографика уже доступна на польском, татарском, венгерском и румынском языках.

По материалам: ukrinform.ru