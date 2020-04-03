Как противодействовать коронавирусу: Минздрав и Минкульт дали рекомендации на языках нацменьшинств

Общество
Таисия Слепцова0
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Как противодействовать коронавирусу: Минздрав и Минкульт дали рекомендации на языках нацменьшинств

Министерство здравоохранения совместно с Министерством культуры выпустили рекомендации по противодействию коронавирусу на других языках.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Отмечается, что коммуникационная команда "Коронавирус инфо" адаптировала базовые рекомендации по карантину на языках национальных меньшинств, проживающих на территории страны.

Как противодействовать коронавирусу: Минздрав и Минкульт дали рекомендации на языках нацменьшинств

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Сейчас инфографика уже доступна на польском, татарском, венгерском и румынском языках.

По материалам: ukrinform.ru


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