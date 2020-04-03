Как противодействовать коронавирусу: Минздрав и Минкульт дали рекомендации на языках нацменьшинств
Министерство здравоохранения совместно с Министерством культуры выпустили рекомендации по противодействию коронавирусу на других языках.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Отмечается, что коммуникационная команда "Коронавирус инфо" адаптировала базовые рекомендации по карантину на языках национальных меньшинств, проживающих на территории страны.
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Сейчас инфографика уже доступна на польском, татарском, венгерском и румынском языках.
По материалам: ukrinform.ru
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