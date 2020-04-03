Коронавирус и уголовная ответственность: в «ДНР» хотят внести серьезные изменения в Уголовный кодекс

В так называемой «ДНР» задумались над тем, чтобы ввести уголовную и административную ответственность за распространения ложной информации о ситуации с коронавирусом в «республике». «Народный депутат» «республики» Владислав Бердичевский заявил, что «генеральная прокуратура» «ДНР» уже работает над данным вопросом.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на портал DonPress.

В непризнанной «ДНР» решили наказывать за распространение фейков о коронавирусе в «республике». Сделать это оккупанты решили по примеру РФ. «Депутат» непризнанной республики Владислав Бердический сообщил, что «власти республики» уже начали работу относительно введения ответственности за распространения недостоверной информации. По его словам, дезинформаторов будет ждать уголовная или административная ответственность.

«Люди, которые распространяю панику и слухи, должны наказываться», — заявил представитель непризнанной республики.

По словам представителя «республики», наказывать будут людей, которые распространяют лживую информацию о ситуации с коронавирусом в «ДНР». Когда именно появятся изменения в Уголовном и Административном кодексе «ДНР» он не уточнил, но отметил, что « работа над этим вопросом идет в ускоренном режиме».

Ранее мы сообщали, что идеолог «ДНР» прокомментировал «указ» Пушилина.