Мы решительно настроены на борьбу – Пушилин рассказал, что «спасает ДНР» от коронавируса

Главарь так называемой «ДНР» Денис Пушилин заявил, что, несмотря на существенные проблемы в системе здравоохранения, «республика» готова к вспышке коронавируса.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на портал DonPress.

Главарь так называемой «ДНР» рассказал, какие меры приняли «власти республики», чтобы не допустить распространение коронавирусной инфекции на территории «ДНР». По его словам, «власти» вовремя закрыли «границу» с Украиной, а те, кто прибыли из РФ должны соблюдать 14-дневный режим самоизоляции.

Кроме того, Пушилин поделился информацией, что же еще кроме этих мер «спасает республику от коронавируса».

«Нас спасает, то, что нам удалось сохранить систему общественного здоровья», — заявил главарь.

Пушилин отметил и работу медицинского персонала.

«Наши врачи настоящие патриоты и энтузиасты своего дела», — заявил Пушилин.

Главарь непризнанной республики отметил, что на данный момент медики справляются с работой, несмотря «на повышенную нагрузку». Пушилин не стал скрывать, что последствия пандемии могут быть серьезными для «республики».

«Мы решительно настроены на борьбу с эпидемией, потому что для нашей экономики это чревато более серьезными последствиями, чем для других стран», — заявил «руководитель» непризнанной республики.

Ранее мы сообщали, что в «ДНР» школьников обязали помочь представителям НВФ.