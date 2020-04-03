В свободное от дистанционного обучения время: в «ДНР» школьников обязали помочь представителям НВФ (ФОТО)

Общество
Ольга Гергелюк0
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В так называемой «ДНР» дефицит масок и респираторов. Средств индивидуальной защиты не хватает не только жителям оккупированных территорий, но и боевикам. Пока представители НВФ  ждут гуманитарный конвой  с масками и другими средствами защиты из РФ, боевик Ходаковский сообщил, что школьники в «республике» начали шить марлевые повязки для представителей НВФ.

школа в "ДНР"
Школа в «ДНР». Фото — strana.ua

Об этом сообщил портал DonPress, сославшись на социальные сети Александра Ходаковского, передает НБН.

Бывший командир батальона «Восток» НВФ Александр Ходаковский сообщил, что в свободное от дистанционного обучения время школьники начали шить защитные марлевые повязки для боевиков «ДНР». Ходаковский даже обнародовал фотографии рабочего процесса подростков.

Инициатором идеи стал, скорее всего, Сергей Шейгаса, который к слову, занимается подготовкой учеников к «службе» в рядах НВФ. Он  сообщил, что повязки пошили «юнармейцы».

Стоить отметить, что в так называемой «ДНР», есть несколько военно-патриотических клубов для подростков. Там учеников готовят к «службе» в рядах НВФ и учат помогать «армии».

Фото — donpress.com
Фото — donpress.com
Фото — donpress.com
Фото — donpress.com

Ранее мы сообщали, что блогер рассказал, за счет чего держится экономика «ДНР». 

 

 

 


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