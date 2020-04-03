Мы так решили – Генсек НАТО после заседания альянса обратился к Украине с долгожданной вестью

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после завершения заседания Альянса, которое проходило 2 апреля в формате онлайн-телеконференции с министрами иностранных дел стран-членов военного блока, обратился к официальному Киеву с доброй вестью.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на news.online.ua.

Глава НАТО заявил, что представители стран Альянса согласовали новый пакет поддержки для Украины и Грузии.

«Мы решили еще больше углубить наше партнерство с Украиной и Грузией, в том числе с помощью учений в стратегическом регионе Черного моря, а также совместную работу, чтобы противостоять киберугрозам, включая обмен радиолокационными данными о движении в воздушном пространстве с тем, чтобы сделать небо безопаснее для всех», — отметил Йенс Столтенберг.

Кроме того, по словам Генсекретаря НАТО, в новый пакет входят военные учения и доступ к учебным программам Альянса. Он будет дополнительным к уже существующим пакетам поддержки Украины.

«Это еще один шаг, еще один элемент в очень сильном партнерстве между НАТО и Украиной», — подчеркнул Столтенберг.

Не забыл глава Альянса и о ситуации на Востоке Украины, заявив о том, что НАТО очень хорошо видит все провокации, которые осуществляет Россия, и об этом Путину лучше не забывать.

Ранее сообщалось о том, что Генсек НАТО сделал жесткое предупреждение Путину по Донбассу.