Пандемия коронавируса ускорит уход Путина: бывший сокурсник президента РФ рассказал о возможном сценарии

Бывший советский разведчик и сокурсник главы Кремля по институту КГБ Юрий Швец сделал неожиданное заявление о том, что пандемия коронавируса может приблизить уход Путина с поста президента.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на obozrevatel.com.

По мнению Юрия Швеца, это может случиться в том случае, если российского президента обвинят в умышленном занесении коронавируса в Китай. Путин захочет снять с себя ответственность перед миром за вспышку опасной эпидемии.

Об этом бывший разведчик рассказал в интервью изданию «Гордон«.

«Еще месяц назад я высказал мнение, что ближайшее окружение сливает Путина и может имитировать «большую войну», чтобы сместить его и заслужить прощение Вашингтона за все «грехи». А с коронавирусом и имитировать ничего не надо. Пандемия нанесет человечеству удар, сопоставимый с ограниченной ядерной войной. Если спецслужбы РФ целенаправленно занесли вирус в Ухань – это шанс для «преемников» убрать Путина. Осталось только обвинить его в злодействе», – заявил Швец.

По его словам, такой сценарий вполне вероятен, так как президент РФ «достал всех, за исключением, возможно, ближайшего окружения».

Ранее сообщалось о том, что Генсек НАТО потребовал от Путина немедленно прекратить агрессию на Добассе.