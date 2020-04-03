Пик заболевания коронавирусом может достигнуть 14 апреля – Ляшко

При нынешних темпах распространения коронавирусной инфекции пик заболеваний может достигнуть ориентировочно 14 апреля.

Этот тезис высказал сегодня во время рабочей поездки в Тернопольскую область заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, — сообщает один из местных телеканалов.

«Если будет такая динамика как сейчас, когда мы ежедневно имеем до 30% роста количества больных, то пик заболевания может быть уже 14 апреля. В то же время, думаю, превентивные меры, которые правительство приняло недавно, позволят растянуть этот пик заболевания. Еще раз говорю — наша главная задача — не допустить пика, а растянуть во времени процесс заболевания для того, чтобы система здравоохранения без сбоев оказывала медицинскую помощь всем, кто в ней нуждается», — сказал Ляшко.

Он также отметил, что сейчас в Украине есть достаточно индивидуальных средств против коронавируса, но об этом можно говорить только тогда, когда каждый будет выполнять все условия карантина.

Сегодня же Виктор Ляшко в Тернополе общался с членами штаба по борьбе с коронавирусом, посетил Козовскую райбольницу, общался с работниками инфекционного отделения и медиками Центра скорой помощи.

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Как сообщало агентство, сегодня на брифинге заместитель министра здравоохранения сообщил, что едет в Тернопольскую область, чтобы ознакомиться с ситуацией, возникшей в области в результате распространения коронавируса.

По последним данным, в Тернопольской области подтверждено 114 случаев заболевания коронавирусом и два летальных случая.

По материалам: ukrinform.ru